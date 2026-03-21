Franchi quasi sold-out per la sfida all'Inter: raggiunta quota 21.500 tifosi

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Il sold-out per la sfida contro l'Inter è sempre più vicino e la sensazione è che Firenze, dopo le tre vittorie di fila conquistate a marzo e una zona retrocessione finalmente allontanata, stia lentamente ritrovando l'entusiasmo e la curiosità di vedere la Fiorentina dal vivo al Franchi. Per il match contro i nerazzurri sono stati infatti staccati 21.500 biglietti (quasi duemila tagliandi in più rispetto solo a giovedì), dunque manca davvero poco prima che possa essere certificato il tutto esaurito registrato quest'anno solo con la Juventus a novembre, quando gli spettatori al Comunale furono in tutto 22.346. I settori dove c'è ancora un po' di disponibilità, ad eccezione della Ferrovia.

I posti sono terminati da un po', sono la tribuna vip, le poltronissime e il parterre di tribuna. Biglietti in fumo anche nel settore ospiti, dove saranno presenti 300 sostenitori dell'Inter. Lo riporta La Nazione.