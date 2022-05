FRANCHI, Già venduti 25.000 biglietti: il record trema

La Fiorentina vuole ripartire più compatta che mai dopo lo scivolone a Marassi contro la Sampdoria. Il Corriere dello Sport sottolinea come la squadra sa di avere il destino nelle proprie mani, ma ieri è andato comunque in scena un confronto (come anticipato da FV) al centro sportivo tra Italiano, il resto della squadra e tutta la dirigenza, che ha spronato staff e calciatori a dare il meglio negli ultimi delicatissimi 90 minuti. L'allenamento di scarico per l'occasione è stato anticipato di un'ora per preparare al meglio la gara contro la Juventus per la quale il Franchi sarà gremito: già venduti 25.000 biglietti, comprensivi dei quasi 12.000 abbonamenti per il girone di ritorno staccati a fine 2021. La speranza è di battere il record stagionale di 32.567 registrato contro il Milan. Intanto la Fiesole è in via di esaurimento, così come altri settori sono quasi sold-out.