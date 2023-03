FRANCHI, Frenata da Ue: chiesti chiarimenti sui fondi

FirenzeViola.it

Come scritto dal Corriere Fiorentino 55 milioni sui quasi 200 complessivi dei fondi destinati al restyling del Franchi sono sotto la lente d’ingrandimento della Commissione europea. La Commissione, infatti, ha deciso di approfondire il dossier dello stadio Franchi per valutare l’ammissibilità del finanziamento e il governo ha ottenuto un mese in più per fornire chiarimenti. Tra le tre misure messe in stand by, oltre alle concessioni portuali e alle reti di teleriscaldamento, ci sono i soldi dei piani urbani integrati per le opere di Firenze. Il finanziamento per il rifacimento del Franchi si divide in due tranche. Quella principale, da almeno 97 milioni, è certa e arriva dal Ministero della cultura. L’altra, da 55 milioni, dal Ministero dell’Interno attraverso i piani urbani integrati ed è quella per la quale l’Europa ha chiesto verifiche. Nei documenti ufficiali si parla di risorse destinate al "completamento" del restyling del Franchi, senza entrare nel dettaglio degli interventi. Va detto, però, che un recente decreto ha aumentato entrambi i finanziamenti per adeguarli al rincaro delle materie prime, arrivando alla cifra finale di 200 milioni.