FRANCHI, È allarme: dove giocherà la Fiorentina?

Come scritto dal Corriere dello Sport lo stadio di Firenze si farà, forse, e in "un modo o nell’altro" si troveranno "le risorse" per coprirlo tutto quanto. Le virgolette sono del sindaco di Firenze, Dario Nardella, in una trasmissione di RadioFirenzeViola, che sulla ristrutturazione del Franchi sta conducendo una vera battaglia. Il Sindaco spera che il Tar liberi i 55 milioni bloccati dal governo. Se non andrà così, intanto verrà coperta solo la Fiesole. Quello che interessa, però, è lo spostamento delle partite della Fiorentina in un altro stadio durante i due anni della ristrutturazione. Ha detto il sindaco: "Ai tifosi interessa soprattutto uno stadio nuovo, comodo e funzionale, le modalità riguardo a dove giocare vengono subito dopo". Come subito dopo? Bisognava individuare lo stadio da adottare mesi e mesi fa, non perdere tempo. Calcisticamente non ha senso. O meglio, ha il senso di una perdita sotto tutti gli aspetti.

Punto 1: nel prossimo gennaio dovrebbero partire i lavori e la Fiorentina non sa ancora dove giocherà la stagione seguente. Possiamo definirla una triste incertezza? Punto 2: ipotesi, la Fiorentina giocherà al “Padovani”, lo stadio del rugby dove il record di presenze si aggira sulle centinaia di spettatori. Per rifarlo, per portarlo a 7.000 spettatori servono altri milioni, per costruire altre tribune smontabili e arrivare a 15.000 servono altri soldi.

Chi ce li mette? E quando, dopo due anni, la squadra tornerà al Franchi, cosa ne facciamo di uno stadio da 7.000 posti per il rugby? Chi lo mantiene?

Punto 3: la Fiorentina ha poco meno di 20.000 abbonati e fa una media superiore ai 30.000 spettatori a partita. Chi restituisce quei soldi al club? Punto 4: altra ipotesi, la Fiorentina si sposta a Empoli. Certo, come no. Al Castellani di Empoli dovrebbero iniziare i lavori nel prossimo settembre e la capienza, durante la ristrutturazione, passerà da 16.000 posti a 12.000. Punto 5: come fa Empoli, città di 48.000 abitanti, a reggere ogni volta un’ondata di tifosi da Firenze? Punto 6: chi garantisce l’ordine pubblico? Punto 7 e siamo a quello che a noi interessa di più e che ribadiamo da mesi e mesi: quanti punti perderà per strada la squadra dovendo giocare due stagioni sempre fuori casa? Punto 8 e anche questo ci preme tantissimo: il tifoso che vorrà seguire la squadra quanto dovrà spendere in più (viaggi, pranzi, eccetera) in una stagione? Chi lo rimborserà?



