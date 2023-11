NARDELLA A RFV: "STADIO A LOTTI, COME FU PER IL TEATRO, MA LA COPERTURA SI FARÀ. DOVE GIOCHERÀ LA VIOLA? VEDREMO..."

FirenzeViola.it

Dario Nardella a Radio FirenzeViola

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto a Radio Firenzeviola a "Palla al centro" per parlare della situazione del restyling dello stadio Franchi, tra sentenza del Tar e copertura a partire dalla copertura ad ora prevista solo per la Fiesole:

"Non puoi fare la copertura se prima non hai messo a posto le curve e la struttura - spiega il sindaco - D'altronde le curve vecchie non si possono demolire - come previsto da decreto ministeriale - e vanno costruite quelle nuove accanto alle vecchie. Nell'intercapedine realizzeremo un museo e un teatro. Solo dopo aver realizzato questi lavori inizieremo la copertura e con i soldi disponibili si può coprire la Fiesole. Ma il bando è a lotti ed è prevista la copertura definitiva. Così, cioè a lotti, abbiamo fatto le tramvie e il teatro dell'opera e così si fanno tante opere pubbliche. Ad ora, con i soldi del Comune, siamo ad un finanziamento di 155 milioni e li perderemmo se non partissimo ora; dobbiamo infatti appaltare i lavori entro la fine dell'anno altrimenti perdiamo anche quelli. Intanto dunque partiamo con i lotti finanziati, quando arriveranno i soldi per coprire tutto questo è già previsto nella gara, non c'è bisogno di rifarla. Si tratta solo di rimodulare il progetto esecutivo. E' successo così anche per il teatro dell'Opera il cui auditorium è stato inaugurato solo due anni fa perciò sono fiducioso che i soldi li troveremo, anche in tempi brevi e l'importante è trovare le ditte e appaltare i lavori"

Il lotto 1 è già coperto finanziariamente, gli altri sono opzionali e da coprire con 50 e 14 milioni, resterebbero scoperti 12 milioni: "E' una percentuale relativa rispetto al complesso, poi possono esserci delle economie nell'assegnazione dei lavori. Non sono preoccupato per i soldi per l'opzionale 3"

Quando arriverà il verdetto del Tar sui 55 milioni? "Mi è stato detto che il termine massimo è di 15 giorni dall'udienza ma se il giudice vuole può comunicarlo anche prima. Noi attendiamo senza mettere fretta"

L'11 dicembre scade il termine per le offerte e i lavori entro il 31 dicembre, poi obiettivo consegnare presto i lavori: "Sono fiducioso. Abbiamo ricevuto tutti i pareri di almeno 31 enti in un anno, siamo riusciti a fare tutta la progettazione e i passaggi necessario, se guardiamo le altre situazioni delle altre città siamo più avanti noi"

Dove si va a giocare? "Al momento non ci sono aggiornamenti, aspettiamo di prendere le opportune decisioni con la società che dobbiamo rivedere. Noi abbiamo approvato la delibera del Padovani per 7mila posti e speriamo di partire presto con la gara e i lavori, si tratta di aggiungere poi i posti per il calcio. Il nostro compito è mettere la Fiorentina nelle condizioni di prendere la decisione a loro più congeniale. Non posso commentare ipotesi ma abbiamo la grande opportunità di avere uno stadio nuovo e ai tifosi interessa questo poi le modalità su dove giocare nel frattempo lo vedremo"

Rifacimento dello stadio Franchi e linea della tramvia con lavori impattanti per i residenti, a che punto è il parcheggio della stazione? "Stiamo andando avanti con il parcheggio, Sistemi Urbani ha elaborato il progetto ed è già nelle previsioni urbanistiche per servire residenti e utenti dello stadio. Per la tramvia il finanziamento c'è già, per il parco bisogna invece trovarlo, ma con tramvia e stadio nuovo faranno fare un salto di qualità al quartiere anche relativa alla mobilità".

Ci sarà la pista ciclabile nel sottopasso? "E' previsto ma va finanziato, per superare quel blocco che è la ferrovia. Ma la tramvia aiuterà molto la viabilità".

Sono stati restituiti i campini? "La Fiorentina ne sta parlando con i miei tecnici ma andremo incontro alla società"

Come ha vissuto i fischi all'inaugurazione al Viola Park? "E' normale che i tifosi fischino, magari erano quelli legati allo stadio a Campi ma se non fischi un tifoso chi deve farlo?"