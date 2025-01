FRANCHI, Cronoprogramma c'è: la data del 31/10/26 vitale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto oggi un focus legato al restyling dello stadio Artemio Franchi, per il quale è stata di recente approvata la variante del cronoprogramma: i lavori alla parte coperta da Pnrr dovrà essere ultimati per il 31 ottobre 2026, trascorsi 879 giorni dalla consegna dei lavori avvenuta il 2 giugno 2024. Rispetto alla data iniziale, cioè il 16 aprile 2026, il ritardo calcolato finora è di 189 giorni. La data del 31 ottobre 2026 è strategica anche per un altro motivo: quel giorno gli ispettori Uefa dovranno aver concluso il tour del Belpaese per verificare lo stato di salute degli impianti candidati a ospitare le gare di Euro 2032. Se c'è una chance di essere selezionati, andrà giocata lì.

L'obiettivo dunque il 31 ottobre 2026 è aver terminato il corpo d’opera principale: finire cioè le demolizioni, il restauro, la riparazione e il rinforzo di tutte le strutture sottoposte a vincolo incluse pensilina storica, palazzina d'onore dell'atrio, torre di Maratona e scale elicoidali. Ma non solo: bisognerà anche aver terminato tutte le gradinate e le fondazioni delle quattro megacolonne che serviranno a supporto della copertura. E poi nuovi spazi per atleti, giornalisti, bagni, l'area per il cibo vip e la riqualificazione di tutte le sedute di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelle del lato est della Maratona.