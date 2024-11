FRANCHI, Con l'Inter copertura per nascondere il cantiere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione oggi in edicola si concentra anche sulla situazione legata ai lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi. A partire dalla questione estetica delle ruspe e dei cumuli di terra in Curva Fiesole. Tutti sono infastiditi, dai tifosi fino alla società che starebbe lavorando con il Comune per trovare una soluzione. Le difficoltà però non mancano, visto che erigere un maxi pannello che nasconda agli spettatori le ruspe deve conciliare con la sicurezza del cantiere.

Ai lati della copertura servirebbero dei grossi blocchi di cemento, ma lo spazio tra la fine dei tabelloni pubblicitari e l'inizio del cantiere è assai ridotto. Fiorentina e Amministrazione comunale sono a lavoro e, forse, già per la sfida di domenica 1 dicembre contro l'Inter potrebbe esserci un maxi pannello.