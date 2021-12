FRANCHI, A marzo si decreterà il progetto definitivo

Ieri è stato approvato lo stanziamento di 95 milioni per il restyling dello stadio Artemio Franchi. Come riporta La Nazione, l’obiettivo - ormai più un obbligo - è finire entro il 2026. Dei 31 progetti iniziali, la giuria ne ha selezionati 8 in fase preliminare. Domani sarà l'ultimo giorno per avanzare richieste di chiarimento in secondo grado, quindi ci sarà tempo fino al 31 gennaio per portare progetti preliminari all'attenzione degli esperti. Dopodiché verrà decretato il vincitore entro un mese e mezzo. Non si andrà oltre metà marzo.