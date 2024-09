FRA-ITA, Le scelte di Spalletti: Kean verso la panchina

FirenzeViola.it

A sessantacinque giorni dall'incubo di Berlino, l'Italia riparte: un cammino che, dopo la disastrosa eliminazione agli ottavi di Euro2024 contro la Svizzera, ricomincia in salita, al Parco dei Principi (Parigi), contro l'ultra-stellare Francia. Luciano Spalletti in questi giorni si è cosparso il capo di ceneri per la spedizione tedesca di inizio estate e ha predicato calma. Nelle scelte, il Ct non ha rivoluzionato molto il gruppo dell'Europeo, anche per mancanza di alternative.

Qualche cambio rispetto all'Italia versione tedesca ci sarà comunque: tra i convocati ad esempio torna Moise Kean, escluso dalla lista dei convocati per l'Europeo. Nonostante il grande avvio di stagione con la Fiorentina (3 reti in cinque uscite) l'ex Juventus dovrebbe però partire dalla panchina. Nell'ipotetico undici scelto dalla Gazzetta dello Sport, davanti c'è infatti Mateo Retegui (anche lui 3 reti in avvio annata), con accanto a lui Raspadori. Ecco come, secondo la rosea, dovrebbero schierarsi stasera Francia e Italia (fischio d'inizio stasera alle 20.45):

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Fofana, Kante; Kolo Muani, Olise, Barcola; Mbappe. Ct.: Didier Deschamps.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali; Dimarco; Retegui, Raspadori.