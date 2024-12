FORMAZIONE, Titolari Sottil e Parisi. In mezzo Mandragora

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina domani sera contro il Vitoria Guimaraes cercherà di portare a casa due obiettivi: conquistare il pass per gli ottavi di finale e scavalcare proprio i lusitani al secondo posto della classifica del girone unico di Conference League per evitare di incontrare, prima della finale, il Chelsea. Per raggiungere questo doppio risultato, ottenibile solo con una vittoria, Palladino opterà per una rotazione ragionata. Rispetto a Bologna, dove avevano agito Gosens e Beltran, cambierà la catena di sinistra con davanti Sottil (protagonista con il LASK) e Parisi in difesa.

A destra invece ci sarà Dodo vista la squalifica in campionato. Come scrive La Gazzetta dello Sport in mediana ci sarà Mandragora, mentre sulla trequarti il dubbio principale riguarda chi sceglierà il tecnico campano tra Gudmundsson e Beltran per supportare la prima punta che dovrebbe essere Kouame. Da capire poi se verrà convocato Pongracic che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo.