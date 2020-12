FORMAZIONE, Duncan dal 1', dubbi su Vlahovic

La Nazione fa il punto sulla probabile formazione viola che potrebbe scendere in campo lunedì contro il Genoa. Sorpresa Duncan che a centrocampo dovrebbe prendere il posto di uno tra Pulgar (più quotato in tal senso) e Amrabat. Sicura la presenza di Ribery, mentre è da decidere l'impiego di Vlahovic, che non è da escludere possa anche lasciare spazio a Cutrone. Quanto a Kouamé, l'esterno offensivo avrebbe motivazioni personali per affrontare i liguri, dove militava un anno fa.