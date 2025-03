Formazione, Dodo in dubbio per domani. Adli e Folorunsho pronti a tornare dal 1'

La Nazione, nella sua sezione sportiva, pone la lente d'ingrandimento sulla ripresa degli allenamenti della Fiorentina, che nonostante il nubifragio abbattutosi su Firenze ieri pomeriggio era in palestra al Viola Park per la consueta seduta di scarico post partita. Dalla quale è emerso che i quasi 100’ disputati contro il Panathinaikos non hanno portato a conseguenze negative sotto l’aspetto fisico, tanto che Palladino contro la Juventus è orientato a schierare una buona parte dei titolari visti giovedì sera.

L’unico dubbio è legato alle condizioni di Dodo, spremuto come un limone nell’ultimo periodo (il brasiliano, che nel 3-5-2 non ha sostituto, arriva da quattordici gare di fila da titolare e da 270’ giocati in otto giorni) e alla gestione di alcuni big che sono risultati determinanti nei recenti impegni. Su tutti Gudmundsson e Kean, che con tutta probabilità però saranno chiamati a fare gli straordinari. In mediana Adli e Folorunsho scalpitano per tornare titolari ma ogni decisione sarà presa nella rifinitura di oggi.