FORMAZIONE, C'è Christensen col Genk. In mezzo Lopez

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Nazione, nelle sue colonne odierne, fa il punto della situazione in casa Fiorentina verso la gara col Genk. Ieri è tornato ad allenarsi in gruppo Kayode, che ha dato ottimi segnali. Dopo la non convocazione col Milan, l’esterno è prossimo al rientro.

Quanto alla porta, giovedì dovrebbe rivedersi Christensen, così come Ranieri nella coppia difensiva. A centrocampo possibile chance per Maxime Lopez mentre come attaccante esterno potrebbe tornare Ikoné. Come numero nove invece è favorito Nzola, riporta il quotidiano.