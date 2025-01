FORMAZIONE, A rischio Cataldi e Colpani per infortunio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Basandosi sulle parole di Palladino ieri in conferenza stampa, La Nazione oggi in edicola prova a fare il punto sui convocati e la seguente possibile formazione della Fiorentina domani sera contro la Lazio. Due i giocatori a rischio per la trasferta dell'Olimpico. Il primo è Danilo Cataldi, in dubbio per i postumi del problema al retto femorale, e il secondo è Andrea Colpani. L'esterno ex Monza si è aggiunto all'ex biancoceleste per un guaio fisico dell'ultim'ora. In particolare il classe 1999 avrebbe subito una botta alla caviglia durante uno degli ultimi allenamenti al Viola Park. La rifinitura di oggi sarà decisiva per entrambi.

Riguardo alle possibili scelte di formazione, due sono al momento le ipotesi più plausibili. La prima riguarda lo spostamento di Folorunsho sull'out offensivo di destra, al posto di Colpani per intenderci, la seconda invece prevede un cambio di modulo, con il passaggio al 4-3-2-1, e il ritorno dell'ex Napoli sulla linea mediana. Infine ballottaggio in difesa tra Pongracic, in vantaggio, e Comuzzo per affiancare Ranieri.