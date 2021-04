FLORENZI, PSG indeciso e Inter pronta all'assalto

Il PSG non ha ancora deciso cosa fare con il cartellino di Alessandro Florenzi, esterno preso in prestito dalla Roma e stimato da tutti dopo un'ottima stagione in Francia. A Leonardo servirebbero 9 milioni di euro per riscattarlo ma nel frattempo sta cercando delle alternative più giovani per sostituirlo. Nel caso in cui non dovesse arrivare il riscatto, ecco che l'Inter potrebbe inserirsi provando a cogliere un'occasione a basso costo (i 9 milioni di riscatto sarebbero presi come base di trattativa) e che renderebbe ancora più italiana la rosa di Conte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, con l'ex ct il rapporto è nato in Nazionale e i due si ritroverebbero volentieri. La Roma attende di sapere chi si muoverà per lui, con i nerazzurri che intanto avrebbero già effettuato un paio di telefonate per tastare il terreno e capire la fattibilità dell'operazione.