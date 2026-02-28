Con lo Jagiellonia è tornata la Fiorentina di inizio stagione, La Nazione: "Spettri del passato"

"Quanti spettri del passato. Ma gli obbiettivi sono noti". Questo il titolo con cui La Nazione affronta quello che è il tema relativo alle scorie mentali che ha lasciato in casa Fiorentina la partita di giovedì sera in Conference League contro lo Jagiellonia.

"Solo la trasferta di lunedì a Udine chiarirà definitivamente se il brutto ko di giovedì contro lo Jagiellonia sia stato solo un episodio isolato all'interno di un momento di rinascita della Fiorentina- aggiunge il quotidiano- che nella sfida di Conference con i polacchi ha sfoderato un autentico compendio di tutti gli errori che avevano contraddistinto la prima parte (abbondante) di questa stagione: approccio sbagliato, scarsa percezione del pericolo, difesa colabrodo e incapacità di «stare nella sofferenza», come suole ripetere Vanoli.