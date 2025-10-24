"Fiorentina, raggi di sole. Ma basteranno?", il commento di Poesio sul Corriere Fiorentino
"Nel mezzo del cammino fin qui opaco di questo inizio di stagione, la Fiorentina trova un raggio di sole a Vienna, nonostante il diluvio che ieri si è abbattuto per tutta la partita sulla capitale austriaca", sono le prime righe del commento del giornalista Ernesto Poesio sulle pagine del Corriere Fiorentino. Di seguito alcuni estratti del suo editoriale: “La seconda vittoria dei viola in altrettante partite del maxi girone di Conference non può che essere salutata con sollievo, nella speranza che rappresenti anche la spinta per la ripartenza in campionato. Per avere la riprova non sarà necessario aspettare molto, visto che domenica al Franchi arriva il lanciatissimo Bologna di Italiano, cliente scomodissimo non solo per le qualità sul campo ma anche per ciò che lo scontro con l’ex tecnico viola porta con sé, in un momento in cui a essere sotto accusa è tutta la gestione di questi sei anni targati Commisso.
Dalla gara di Vienna, comunque, oltre al risultato, Pioli torna con un po’ di peso in meno e con qualche buona prestazione delle seconde linee. [...] Tornare nella parte sinistra della classifica, per i viola, al momento appare come l’obiettivo principale da scrivere su quella lavagna dove, a luglio, Pioli fece mettere nero su bianco ben altre ambizioni.”
