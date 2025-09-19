Fiorentina, per ora solo due gol da calcio piazzato: serve più qualità, a beneficiarne saranno tutti

Il Corriere dello Sport sottolinea la scarsa incisività in attacco che sta riscontrando la Fiorentina di Pioli, con appena due gol segnati in tre partite di campionato, entrambi sugli sviluppi di calcio piazzato: punizione di Gudmundsson e testa vincente di Mandragora a Cagliari, calcio d’angolo di Nicolussi Caviglia e sinistro-gol di Ranieri al Franchi con gli azzurri partenopei. Un po' poco. A beneficiarne non saranno soltanto gli attaccanti che avranno a disposizione un maggior numero di palloni da poter sfruttare, ma tutti i calciatori di Pioli, a cominciare da chi la qualità ce l’ha di suo per natura e per un motivo o per l’altro finora non è riuscito a darne conto.

Fagioli, per dire un calciatore al di sotto delle aspettative e del rendimento: con Nicolussi Caviglia nel ruolo di regista può “liberarsi” tatticamente e dare sfogo finalmente al proprio calcio bello e concreto che finora non si è visto o quasi. Sembra poco e invece tutto messo insieme è tanto: è in grado di cambiare la Fiorentina.