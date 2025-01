Fiorentina, il punto dall’infermeria: Colpani ok mentre Cataldi resta in forse per domenica

L’edizione odierna de La Nazione fa il punto sui giocatori della Fiorentina che non erano al meglio della propria condizione atletica. Tanto per cominciare Andrea Colpani viaggia verso il recupero per la gara contro il Genoa in programma domenica pomeriggio (ore 15:00) allo stadio Artemio Franchi. L'esterno offensivo ha recuperato ed è pronto a tornare a disposizione della squadra.

Per quanto riguarda l’altro "acciaccato", Danilo Cataldi, la situazione è in forse. Il centrocampista ex Lazio - si legge - farà di tutto per esserci contro i rossoblù. Vedremo se riuscirà a raggiungere uno stato di forma tale da riuscire a essere nella lista dei convocati che diramerà nelle prossime ore il tecnico Raffaele Palladino.