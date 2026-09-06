Fiorentina a fior di pelle. Nazione: "Tutti fischiati al Franchi"

vedi letture

La Nazione oggi in edicola parla della situazione delicata che si sta vivendo a Firenze dopo l'ennesima sconfitta contro il Torino arrivata ieri. L'avvio della squadra di Grosso, dopo le delusioni della scorsa stagione e le ambizioni alimentate durante l'estate, ha infatti riacceso rapidamente il malcontento del pubblico. Contro il Torino i fischi sono partiti già nel primo tempo, mentre al termine della partita sono arrivati cori pesanti, compreso il chiaro invito a far saltare la panchina.

A preoccupare non sono soltanto i risultati, ma soprattutto una squadra che continua a mostrare fragilità e difficoltà nel trovare una precisa identità. Nonostante il momento complicato, però, la posizione di Fabio Grosso non sarebbe in discussione. Il club non starebbe valutando un cambio in panchina. La volontà sarebbe quella di proseguire con l'allenatore scelto in estate, con Fabio Paratici intenzionato a sostenerlo e a difendere il progetto avviato.

Lo stesso Grosso ha escluso l'ipotesi dimissioni, spiegando di non averci pensato nemmeno per un momento. Sul terreno di gioco, tuttavia, i progressi tardano ad arrivare. Contro il Torino è arrivata la terza formazione diversa in altrettante partite e, dopo un primo tempo sottotono, la rete di Pellegrino aveva fatto pensare a una svolta. Il pareggio dell'ex Mandragora e il successivo errore difensivo hanno invece riportato la Fiorentina nell'incubo, fino al definitivo 1-2 e alla contestazione del pubblico.