Fiorentina, difesa in crisi: invertire Pongracic e Comuzzo potrebbe giovare a entrambi

La Repubblica-Firenze si concentra sulla difesa e analizza le difficoltà del reparto. L’errore di lettura di Pongracic su Hojlund, anticipo con palla scoperta, evidenzia come il difensore croato nell’uno contro uno da centrale puro tenda a concedere troppo, ricorra spesso al fallo e non dia sicurezza. Come mezzo destro poi Comuzzo sta attraversando un momento di difficoltà, manifestato dal rigore ingenuo su Anguissa, e da una serie di partite in tono minore.

Lo scorso anno Palladino aveva invertito i due, piazzando Pongracic a destra e Comuzzo al centro per esaltarne le doti da marcatore. Magari un ritorno a quell’assetto potrebbe giovare a entrambi. Nonostante i due clean sheet su cinque partite con Torino e Polissya in Conference, De Gea è sempre stato tra i protagonisti, in positivo, della Fiorentina. Così come Ranieri, il capitano da cui ripartire per atteggiamento e attitudine, anche in una serata storta come quella di sabato.