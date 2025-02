Fiorentina-Como senza Kean: ecco tutte le possibili alternative davanti

vedi letture

Ammonito nel match di San Siro contro l'Inter lunedì sera, Moise Kean, squalificato per somma di cartellini gialli, non sarà della partita domenica pomeriggio in Fiorentina-Como, lunch match della 25° giornata di Serie A. Un'assenza pesante per Palladino che dovrà fare a meno di 19 gol stagionali, 13 in campionato. Senza Kean la Fiorentina in campionato ha giocato solo una volta, successo 1-0 sul Genoa a Marassi, mentre in Conference League l'ex Juventus è stato fuori contro Pafos, San Gallo e Apoel, due vittorie e la sconfitta di Nicosia.

Se fino a fine gennaio la prima alternativa al bomber della Nazionale era Kouame, con la partenza dell'ivoriano è stato promosso a vice Kean il giovane Caprini. Il classe 2006 però non farà il suo esordio domenica, contro i lariani Palladino dovrà scegliere tra tre alternative: Gudmundsson, Beltran e Zaniolo. Meno convincenti i primi due, per storico e prestazioni in quella posizione, soprattutto Beltran, più probabile invece il terzo. Il numero 17 gigliato ha giocato da punta centrale anche recentemente al posto di Retegui con l'Atalanta. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.