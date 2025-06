Anjorin ed Esposito, ma non solo: occhio a Kostic per la Fiorentina

vedi letture

La Nazione fa un punto sul mercato della Fiorentina per quanto riguarda le uscite ma anche le possibili entrate: tanti esuberi da piazzare, su tutti Jonathan Ikoné e Riccardo Sottil, seguiti ancora con interesse dal Torino. Poi c'è Antonin Barak, che potrebbe raggiungere Yerry Mina al Cagliari. E due centrocampisti ex Primavera come Alessandro Bianco e Lorenzo Amatucci, anche loro di rientro dai rispettivi prestiti (Monza e Salernitana), finiti nel mirino della Sampdoria.

Poi c'è la Salernitana, appena retrocessa in Lega Pro, che nei giorni scorsi aveva richiesto in prestito tre stelle della Primavera come Tommaso Martinelli, Tommaso Rubino e Maat Caprini. Mercato in entrata, dicevamo: si continua a lavorare con l'Empoli per Tino Anjorin e sottotraccia per Sebastiano Esposito. In mediana, scrive la Nazione, è uscito il nome di Nicolò Rovella, mentre sulla corsia mancina si è tornati a parlare di Filip Kostic, accostato ai viola anche lo scorso anno e di rientro dalla Juventus dopo il prestito al Fenerbahce.