Visite mediche terminate per Fazzini. Ora tappa al Gemelli e poi al Viola Park: le immagini

Jacopo Fazzini ha terminato in questi minuti le visite mediche con la Fiorentina, svolte a Roma presso Villa Stuart. Il fantasista ex Empoli ha lasciato da poco la struttura in questione per raggiungere il Policlinico Gemelli, sempre nella Capitale, prima di partire alla volta di Firenze. Il classe 2003 è atteso al Viola Park nel corso del pomeriggio per ultimare il percorso che lo porterà piano piano a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina in modo ufficiale. Ecco le immagini dell'uscita del calciatore da Villa Stuart, fornite dal corrispondente di Tuttomercatoweb.com a Roma: