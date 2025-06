Polverosi sul CorSport: "Il riscatto di Gudmundsson è un segnale di crescita"

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi commenta così il riscatto di Albert Gudmundsson da parte della Fiorentina. Ecco quanto ha scritto: "Il colpo d’occhio è buono. La conferma di Albert Gudmundsson, serve per stabilire una linea, meglio, un marchio per la prossima Fiorentina: con l’islandese, Dzeko, Fazzini, Fagioli e, chissà, Kean in campo e con Pioli in panchina si va verso una squadra tecnica, di quelle che piacciono a Firenze e non solo.

La prima stagione viola di Gud non ha rispettato le attese sul piano del gioco e del rendimento. Ci aspettavamo di più, probabilmente anche lui. Giocava come se avesse bisogno di dimostrare qualcosa a qualcuno, non era quasi mai libero di pensiero. Può dare di più, non ci sono dubbi. È un giocatore che ha bisogno di occupare la scena, del calore della gente e della fiducia dell’allenatore. È una necessità che Gudmundsson condivide con quasi tutti i giocatori dotati di grande qualità. Come Rui Costa, come Mutu. I 10 sono fatti così. La decisione della Fiorentina di confermarlo dà anche l’idea della volontà del club di crescere, di migliorare. Si sta muovendo presto e bene, a Pioli verà consegnato l’organico nei tempi dovuti, non come era accaduto l’anno scorso con Palladino".