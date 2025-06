Dalla Capitale: anche la Roma su Dodo. L'esterno viola è l'alternativa a Wesley

C'è anche la Roma sulle tracce di Dodo. La notizia arriva direttamente dalla Capitale, per la precisione dalle frequenze di Retesport, emittente che segue quotidianamente le vicende di casa giallorossa. I colleghi romani riportano di un interesse della società dei Friedkin per l'esterno destro della Fiorentina, ancora incerto sul suo futuro dopo il mancato rinnovo di questi mesi. La Roma è infatti alla ricerca di un laterale forte per il calcio di Gasperini e il brasiliano sarebbe la principale alternativa a Wesley del Flamengo, giocatore che i capitolini stanno trattando da giorni in un'operazione che ancora non è decollata. Motivo per cui iniziano a guardarsi intorno e il primo profilo allo studio è quello di Dodo.