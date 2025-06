E se su Kean tornasse l'Atletico Madrid? La Nazione: "La differenza la farà l'ambizione del ragazzo"

Girerà tutto attorno alla decisione di Moise Kean. Lo ribadisce anche la Nazione, nell'edizione odierna. La situazione del centravanti viola rimane complessa e indirizzerà e monopolizzerà il mercato della Fiorentina.

Mancano meno di sette giorni al primo luglio, data in cui partiranno i quindici giorni nei quali un club potrà esercitare la clausola da 52 milioni per prendersi il calciatore. A oggi su di lui rimane l'Al Qadsiah, con un'offerta da 15 milioni annuali per l'attaccante e tante riflessioni da fare su quella che sarebbe una scelta di vita oltre che economica. La Nazione però si chiede: e se i 52 milioni arrivassero dal Manchester United o dall'Arsenal, o magari dall'Atletico Madrid e coincidessero con una maglia da titolare per il presente e futuro? In questo caso a fare la differenza sarebbero le ambizioni. Difficilissimo, a oggi, che una squadra italiana possa inserirsi.