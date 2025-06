Firenze-Empoli, l'asse rimane caldo: occhi sempre su Anjorin

Il Corriere Fiorentino evidenzia quello che a oggi è a tutti gli effetti un asse di mercato. Fiorentina-Empoli, o meglio, Firenze ed Empoli. Trentacinque chilometri a dividerle, distanza idealmente percorsa spesso in questi giorni per le tante trattative in ponte. Jacopo Fazzini in primis, che oggi sosterrà le visite mediche con la Fiorentina, ma anche l'altro prossimo acquisto viola Mattia Viti, che è di proprietà del Nizza ma proviene anche lui dall'Empoli. Non è finita però qui: la Fiorentina, scrive il Corriere, monitora con attenzione due protagonisti dell’Empoli versione 2024-25: Sebastiano Esposito, 8 gol in campionato e ora con l’Inter (titolare del cartellino) nel Mondiale per Club, e Tino Anjorin, centrocampista di proprietà azzurra ma su cui il Chelsea detiene il 50% della futura rivendita; chi sa che il percorso inverso, allo stesso modo, non possa invece essere segnato da alcuni giovani viola in cerca di minutaggio.

Il mercato è soltanto al principio, ma l’asfalto tra Firenze ad Empol