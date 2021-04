FIORENTINA, Big in casa, scontri diretti in trasferta

La Repubblica, nella sua edizione odierna, sottolinea come la Fiorentina giocherà le ultime nove sfide di campionato con una costante: le big in casa, gli scontri diretti in trasferta. Stasera arriva l'Atalanta, un punto può essere prezioso ma i calcoli non si possono fare - si legge - quando la lotta dietro di te è comunque serrata e ancora relativamente lunga. Per arrivare alla salvezza matematica bisogna puntare all'obiettivo più grande, senza accontentarsi e abbassare intensità e concentrazione. Il ritorno a Firenze di Rocco Commisso può essere uno stimolo in più, la sua presenza è sempre gradita da tutto l'ambiente.