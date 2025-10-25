Finalmente Fagioli. A Vienna balla il valzer, alla Viola mancava come il pane

"Fagioli balla il valzer viola", titola stamani nelle sue pagine interne il Corriere dello Sport, incensando la prova del centrocampista della Fiorentina nella serata austriaca di Conference League. A Vienna il piacentino ha dato il segnale che tutti aspettavano, offrendo una prestazione all’altezza delle sue capacità. Quelle ammirate fin dalle giovanili della Juventus e che lo hanno reso uno dei giocatori italiani più promettenti. Giovedì sera si è rivista quella classe che era mancata come il pane a una squadra dal centrocampo profondamente rivisitato.

Fagioli è apparso brillante, partecipativo, determinato. Contro un avversario modesto, ma in un momento concitato e di difficile gestione. Il classe 2001, tornato mezzala, ha giocato in verticale con disinvoltura e furbizia, lanciando Roberto Piccoli davanti al portiere - l’esito non ha tenuto fede all’assist - e creando la superiorità numerica moltissime volte. Una prestazione più che sufficiente davanti a un pubblico caldo che due anni fa, agli spareggi, seppe incantare la Fiorentina. È l’ora di battere il ferro finché è caldo, motivo per cui è lecito attendersi una sua partenza dal primo minuto anche domani contro il Bologna. La Fiorentina punterà tanto sulle sue caratteristiche per dare criterio e inventiva al centrocampo. Il ragazzo sa di dovere qualcosa ai tifosi viola, o più probabilmente agli spettatori del calcio italiano, perché il suo estro non rimanga sprecato ma affiori e sia d’impulso pure per la Nazionale azzurra.