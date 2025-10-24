Fiducia, conferma e futuro: l'altra vittoria di Pioli. Ora il Bologna è il nemico da battere

La vittoria, netta e preziosa, firmata sul campo del Rapid, è da considerarsi il primo atto nella direzione del rilancio, si legge su La Nazione. Pioli non si tocca. Pioli è la persona più giusta e adatta a portare fuori la squadra dal pantano di questo inizio stagione. Questo è ciò che è stato ribadito prima da Pradè, ieri da Ferrari e poi anche dal presidente Commisso. Un qualcosa che, anche e soprattutto in virtù della fiducia incondizionata in Pioli e nel suo gruppo, deve rappresentare un punto di partenza su cui costruire i prossimi risultati della Fiorentina, a partire dal derby di domenica contro il Bologna, che per la squadra viola vale la prima vittoria in campionato.

Pioli e i suoi giocatori sanno bene, molto bene, che la squadra rossoblù è e sarà tutt’altra cosa rispetto alla consistenza del Rapid Vienna, ma questo deve rappresentare più una scintilla per fare buone cose che non portare in campo l’ansia da prestazione. Il Bologna è l’avversario da battere per scappare in fretta dalla zona pericolo della classifica.