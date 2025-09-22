Ferrara duro: "Viola oggetto misterioso. Il "piolismo"? Un grande vuoto"

Sulle pagine odierne de La Nazione, Benedetto Ferrara analizza il momento-no della Fiorentina, ieri sconfitta dal Como: "La Fiorentina è un oggetto misterioso e il piolismo, al momento, è un grande vuoto con dentro una piccola luce fioca che fa tanto malinconia. La rivoluzione di Pioli, con la difesa a 4, niente aggiunge, anche perché questa è una squadra senza esterni offensivi. Fazzini da quella parte più di tanto non può fare. Nicolussi gioca benino per un tempo, cercando di dare una logica a un centrocampo tecnicamente povero.

La verità è che dopo il pari del Como il tifoso viola è stato costretto a sperare di prendere almeno un punto. Troppa grazia. Non è andata così. Nessuno sa dire cosa sia la Fiorentina. Poca garra, poche idee, difesa strampalata e 2 centravanti dispersi".