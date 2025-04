Febbre viola, esodo sabato a San Siro: giovedì in mille in Slovenia

Sono già 2.500 i biglietti venduti per il settore ospiti della sfida del Meazza di sabato sera tra Milan e Fiorentina. Questo il dato rilasciato dalle associazioni del tifo organizzato gigliato. Un dato che sembra destinato a salire in questi ultimi giorni e che porterebbe quasi 3.000 tifosi della Fiorentina a Milano. Insomma, come sottolineato da La Nazione oggi in edicola, si tratta di un vero e proprio esodo gigliato alla Scala del Calcio. Dopo Atalanta e Juventus i tifosi viola hanno voglia di vedere la squadra di Palladino battere un'altra grande, tra l'altro già sconfitta nel pirotecnico match di andata del Franchi.

Non solo San Siro però, giovedì la Fiorentina tornerà a giocare in Europa. Lo farà in Slovenia contro il Celje per i primi 90 minuti dei quarti di finale di Conference League. Nonostante le voci, poi smentite, di una trasferta vietata o di un settore ospiti a capienza ridotta, saranno circa 1000 i sostenitori gigliati che passeranno il confine per dirigersi in Slovenia.