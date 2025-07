Fazzini’s dream, il viola dentro. La Nazione: "Dagli spalti al campo, ora conta il presente"

Jacopo Fazzini ieri si è presentato in conferenza stampa. Dagli spalti al campo, fatica ancora a credere che quella che stringe con orgoglio tra le mani sia la maglia che fin da piccolo gli ha sempre scaldato il cuore e che adesso sarà destinato a indossare nei prossimi anni, si legge su La Nazione. Un colore non banale, il viola, per lui che già da bambino era stato invece chiamato a indossare la divisa dell’Empoli, magari – chissà – costretto a non rivelare il suo tifo per questioni di campanile.

Quello che conta adesso è il presente. È un sogno che si è trasformato in realtà. Sono tante le gare della Viola che nella sua testa Fazzini custodisce gelosamente, così come i campioni passati in riva all’Arno da cui ha tratto ispirazione, ma stavolta a rendere grande un gruppo che vuol lanciare il guanto di sfida alle big italiane dovrà pensarci lui.