Fagioli, per lui si è fatto avanti qualche club ma Pioli ha detto no: lo vuole provare come play

vedi letture

Per quanto riguarda il regista, la Fiorentina, secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport proverà anche delle soluzioni interne. Nicolò Fagioli, e più avanti anche Richardson, saranno testati come play. Stefano Pioli sa perfettamente che Fagioli è ideale come mezzala, però vuole esplorare nuove ipotesi e ha totale fiducia nel giocatore.

Per il centrocampista si sono fatte avanti delle pretendenti in questa sessione (nonostante il riscatto appena fatto dai viola), ma lo stop di Pioli è stato immediato per trattenerlo perché punta su di lui. Ora il tecnico vuole capire cosa gli possa dare in più zone e solo dopo alcune riflessioni sceglierà eventualmente un regista in entrata, con caratteristiche diverse. Con altri calciatori verrà fatto lo stesso, quindi non c’è fretta, però c’è da completare il reparto.