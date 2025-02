Fagioli in mediana a Verona, Parisi scalda i motori: le ultime della Gazzetta

Nel pomeriggio la Fiorentina riprende gli allenamenti: si torna al lavoro sul campo dopo un giorno di riposo. Sulla Gazzetta dello Sport ecco il programma di oggi: prima di tutto, al Viola Park, si terrà il consueto incontro per analizzare gli errori commessi nella partita casalinga contro il Como, gara in cui la Viola ha subito una cocente sconfitta casalinga. Subito dopo, Raffaele Palladino inizierà a riflettere sulla miglior formazione per la trasferta a Verona. In attacco, Moise Kean tornerà a disposizione, il problema sarà sulla fascia sinistra dove l’allenatore non potrà contare su Robin Gosens, che dovrà saltare una partita per squalifica.

Non mancheranno però le soluzioni, o meglio la soluzione, perché lo spazio lasciato vuoto dal tedesco verrà riempito Fabiano Parisi, che contro il Como è entrato nel secondo tempo proprio al posto di Gosens. Una sostituzione naturale, mentre per quanto riguarda il resto, ci sarà da fare alcune valutazioni, a partire dal modulo. È possibile, scrive la Gazzetta che rispetto all’ultima partita, Nicolò Fagioli venga spostato dalla trequarti alla mediana, consentendo a Nicolò Zaniolo di tornare nel suo ruolo ideale, dopo aver giocato al Franchi come centravanti d’emergenza, per sostituire Moise Kean, squalificato. Da monitorare anche le condizioni di Gudmundsson, che ha lasciato il campo infortunato durante la partita contro il Como a causa di una botta e di un problema fisico, che potrebbe trattarsi di una contusione all’osso sacro.