Fagioli ha le idee chiare: tornare quello visto con Allegri e vincere la Conference League

vedi letture

Dalla Continassa, al Viola Park, le ultime 24 ore di Nicolò Fagioli sono state ricche di cambiamenti ma ora è pronto ad iniziare la sua nuova avventura a Firenze. Nella giornata ieri il centrocampista è arrivato al centro sportivo di Bagno a Ripoli, dove ha conosciuto Palladino, i nuovi compagni e fatto qualche prima sgambata di allenamento. Ha indossato poi per la prima volta la divisa da allenamento e il giglio sul petto anche se per la maglia vera e propria dovrà aspettare almeno lunedì prossimo e la trasferta a San Siro con l'Inter. Intanto ha scelto il numero: è il 44, il primo indossato in Serie A.

L’obiettivo, dopo le difficoltà avute con Thiago Motta, è quello di ritornare ai livelli che avevano convinto Spalletti a portarlo in Germania e stregato Allegri, che di lui disse: “Vederlo giocare a calcio è un piacere, ha tutto, destro, sinistro, gioco d'esterno, come movimenti mi ricorda Modric”. Ma non solo, perché Fagioli parla già da leader, e ai microfoni ufficiali del club ha già annunciato di voler vincere la Conference League.