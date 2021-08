ESTERNI, Piacciono Plata e Orsolini. Zappacosta...

Come riportato dall'edizione odierna de La Naizone per l’esterno di attacco resta viva la pista che porta a Orsolini (Bologna), ma è da tener presente anche la candidatura del giovane Gonzalo Plata, ecuadoriano, classe 2000, esterno mancino che lo Sporting Lisbona impiega sulla destra. Dall’Atalanta potrebbe arrivare come vice-Biraghi l’esterno Reca, mentre è considerata davvero in fase di conclusione la trattativa per portare Zappocosta a Firenze (prestito dal Chelsea); sarà necessaria però la partenza di Lirola, per il quale la Fiorentina ha continua a chiedere 13 milioni al Marsiglia.