ESTATE, Con DV9 via il sogno è Cabral. Con lui...

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, se la Fiorentina sarà costretta a sostituire Vlahovic solo in estate allora avrà la possibilità di pescare un po’ ovunque, sfruttando i quasi cinquanta milioni della Juve stabiliti nella trattativa Chiesa. La Fiorentina potrebbe cercare di piazzare un doppio colpo. Un attaccante che piace molto ai dirigenti viola è Arthur Cabral, classe ‘98, brasiliano, in forza al Basilea: finora ha segnato 12 gol in 11 partite in questo campionato e il bilancio complessivo con il suo club è di 44 reti in 70 presenze. Oltre a lui potrebbe arrivare un centravanti italiano giovane. La Fiorentina sta seguendo con grande attenzione la crescita di Lucca, cannoniere del Pisa e non ha mai smesso di valutare le due punte del Sassuolo Scamacca e Raspadori, che hanno caratteristiche diverse ma fanno parte dell’elenco di attaccanti che piacciono a Italiano. Senza contare che potrebbe tornare d’attualità l’idea Berardi.