Ecco Lamptey, CorFio: "Filtranti e conduzioni tra le sue migliori abilità"

Oggi il Corriere Fiorentino si sofferma anche su Tariq Lamptey che si è presentato al Viola Park. Il quotidiano mette in luce alcune delle principali abilità che terzino ha sfoggiato alla sua prima apparizione al Franchi col Napoli, e cioè i passaggi filtranti (due) e le conduzioni del pallone (sei). Tutte caratteristiche che hanno dato un assaggio delle sue qualità. Lamptey è un prodotto del settore giovanile del Chelsea ed è arrivato a Firenze dopo 104 presenze in Premier League in sei stagioni. La sua miglior annata, a livello di presenze, è stata la 2021-2022 (col Brighton di Potter) in una carriera a lungo condizionata dagli infortuni.