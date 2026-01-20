Dzeko dà preferenza all'estero. Per Richardson c'è il Copenhagen
FirenzeViola.it
Punto sulle uscite della Fiorentina a cura del Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola. Sfuma il Nizza per Richardson, vicino al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto (QUI l'anticipazione), che la Fiorentina vorrebbe fissare a 10 milioni. Più indietro c'è anche il Brest. Sirene estere per Edin Dzeko, che conta di lasciare Firenze entro la fine del mercato invernale: sondaggio di Paris FC e Schalke 04: a ora sono avanti i francesi. Con un ingaggio da 1,8 milioni di euro più bonus, il giocatore ha dato preferenza all’estero.
Pubblicità
Rassegna stampa
Commisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utiledi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Commisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Copertina
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com