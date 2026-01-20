Dzeko dà preferenza all'estero. Per Richardson c'è il Copenhagen

vedi letture

Punto sulle uscite della Fiorentina a cura del Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola. Sfuma il Nizza per Richardson, vicino al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto (QUI l'anticipazione), che la Fiorentina vorrebbe fissare a 10 milioni. Più indietro c'è anche il Brest. Sirene estere per Edin Dzeko, che conta di lasciare Firenze entro la fine del mercato invernale: sondaggio di Paris FC e Schalke 04: a ora sono avanti i francesi. Con un ingaggio da 1,8 milioni di euro più bonus, il giocatore ha dato preferenza all’estero.