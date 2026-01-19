Calciomercato Richardson vicino al Copenaghen, le cifre. Per Dzeko sirene francesi

vedi letture

Come vi abbiamo anticipato, Amir Richardson è in trattativa con il Copenaghen per il suo trasferimento in Danimarca. L'operazione si sta sviluppando sulla base del prestito con diritto di riscatto, che la Fiorentina vorrebbe fissare a circa 10 milioni di euro. L'avventura del centrocampista marocchino a Firenze sembra arrivata ai titoli di coda. Ricordiamo che su di lui c'è anche il Brest (in svantaggio rispetto ai danesi). Sfuma così il suo possibile ritorno al Nizza, che considerava la priorità assoluta fintantoché i francesi non hanno definitivamente mollato la presa. Si era parlato anche del Paris FC, che però non ha spinto sull'acceleratore.

Sierene estere per Dzeko.

A proposito di Paris FC, la società biancoblù ha messo gli occhi su Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco è in uscita dalla Fiorentina, e la sua esigenza è quella di trovare un progetto che lo soddisfi appieno. La sua preferenza va al mercato estero, anche perché consapevole di percepire un ingaggio molto alto (1,8 milioni di euro più bonus) che pochi club italiani potrebbero permettersi. Tra le altre squadre internazionali che si sono fatte avanti per lui c'è lo Schalke 04, seppure in svantaggio rispetto ai francesi. Sono ore di profonda riflessione per Dzeko, che conta di salutare la maglia viola entro la fine della sessione invernale di trattative.