Dzeko d'Europa: ora l'obiettivo è convincere Pioli e avere una chance anche in campionato

Il Corriere Fiorentino analizza la prestazione di Edin Dzeko nella gara di ieri, vinta per 3-0 contro il Rapid Vienna, dove il bosniaco è andato anche a segno. Per il classe 1986, quello dell’Allianz Stadion è stato il secondo gol in stagione, in una gara in cui ha condiviso l’attacco con Piccoli. Sui movimenti con il compagno di reparto si sono visti dei passi in avanti: non a caso Dzeko si è destreggiato in un paio di occasioni anche da rifinitore.

Ora però arriva il bello, perché la parentesi europea ha sì consentito ai viola di avere risposte incoraggianti dai singoli e dal collettivo, ma il campionato esige risposte di ben altro spessore, anche per lo stesso Dzeko. L’ex Fenerbahce deve ora ambire a diventare una risorsa anche in Serie A, dove fin qui è stato limitato ad appena 91 minuti disseminati in 6 presenze. Intanto Pioli può godersi un calciatore apparso in crescita anche fisicamente, come testimoniato dai 76 minuti giocati e dalla qualità degli stessi.