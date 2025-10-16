Dura la presenza di Kean. La Nazione: "Ma non ha subito lesioni"

La Nazione si occupa delle condizioni di Moise Kean e scrive che l’attaccante non ha subito lesioni alla caviglia. Difficilmente però potrà salire sul treno che porterà la Fiorentina a Milano. È giusto tenere sempre aperta una porticina - si legge - ma le quotazioni di Roberto Piccoli stanno salendo vertiginosamente. Toccherà a lui guidare il reparto offensivo. Possibile che alle sue spalle venga confermato il doppio trequartista, mentre oggi sembra distante la possibilità di una coppia offensiva con Dzeko, almeno dal primo minuto.