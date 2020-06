DUNCAN, Il messaggio: "Siamo tutti essere umani"

La Repubblica stamani propone un messaggio forte inviato dal centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan sul tema razzismo: "È avvilente che nel 2020 possano ancora essere fatte distinzioni per il colore della pelle così come per l’appartenenza religiosa, per le scelte di vita e tanto altro. Noi siamo esseri umani, tutti esseri umani" dice l'ex Sassuolo. Poi racconta di essere stato vittima di razzismo più volte durante la sua vita, e di come sia orgoglioso di essere così com'è.