Due obiettivi per la Viola, CorFio: "Una mezzala e un difensore"

Due obiettivi per la Viola, CorFio: "Una mezzala e un difensore"FirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 12:09Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere Fiorentino fa il punto delle mosse di mercato in casa viola. Il quotidiano scrive che con Fabio Paratici ci sarà grande attenzione ai comportamenti dei giocatori e alcuni gesti non saranno più accettati. Mano ferma dove serve. Dopodiché verrà il tempo degli acquisti, mentre Salomon, Brescianini e Harrison sono già della Fiorentina. Restano da individuare una mezzala di qualità e un difensore centrale.