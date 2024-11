DODO, Torna in Italia venerdì. Contro il Como...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

“Un vero sogno”: queste le parole di Dodo, che ha parlato dal Brasile dopo essere stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore. “È un riconoscimento per quello che stiamo facendo in Serie A”, ha aggiunto il terzino viola. Tuttavia, l'ex Shakhtar Donetsk potrebbe non essere disponibile per la partita di domenica contro il Como, o potrebbe arrivare stanco all’appuntamento, visto che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il terzino rientrerà in Italia solo venerdì, se tutto va secondo i piani.