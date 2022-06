DJURIC, Viola segue con attenzione. La Salernitana...

La Fiorentina segue con attenzione gli sviluppi relativi a Milan Djuric e al suo rinnovo con la Salernitana, con il club viola pronto ad inserirsi per l'attaccante bosniaco. Come riporta il Corriere dello Sport, in caso Djuric non dovesse trovare l'accordo a Salerno e magari accasarsi a Firenze, i granata virerebbero su Destro e Pinamonti, i profili preferiti dal club. Senza dimenticare il sogno Cavani.