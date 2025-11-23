Disastroso Pablo Mari. Vlahovic se lo mangia, viene salvato solo dal Var

vedi letture

Tra tutti i protagonisti di Fiorentina-Juventus, il peggiore in campo è stato nettamente Pablo Marì. Lo spagnolo risulta in modo palese il più disastroso delle due formazioni, con marcature su Vlahovic perse in continuazione e il rischio di causare un rigore poi tolto dal Var. "Vlahovic se lo mangia vivo e deve ringraziare i compagni se chiude la gara senza segnare. In difficoltà dall’inizio alla fine. Deve crescere velocemente", l'analisi de la Repubblica, mentre La Gazzetta dello Sport puntualizza: "S’immola su Conceiçao, è vero. Ma arriva al salvataggio decisivo dopo una lunga serie di amnesie e faccia a faccia persi con Vlahovic". Mentre lo definisce "graziato" il Corriere Fiorentino: "Saltato nettamente due volte nel primo tempo da Vlahovic, viene salvato dalla chiamata del Var, ma è chiaramente in difficoltà nell’uno contro uno".

Le pagelle di Pablo Mari in Fiorentina-Juventus:

La Gazzetta dello Sport, 5

Corriere dello Sport, 4

Tuttosport, 4

Corriere Fiorentino, 5

La Nazione, 5

la Repubblica, 4.5