Giudizi positivi per Vanoli. La Viola precedente sarebbe appassita, ma rimane ultima

Continua a ricevere giudizi positivi l'operato di Paolo Vanoli. Il tecnico della Fiorentina esce indenne dallo scontro con la Juventus e i quotidiani odierni applaudono la sua mano già evidente sulla Fiorentina: "Basta guardarlo per riceverne una profonda iniezione di energia: trasmette adrenalina allo stato puro e una consapevolezza diversa ai suoi", scrive La Gazzetta dello Sport nei suoi confronti; "Una squadra diversa per atteggiamento e grinta. E questa è farina tutta del suo sacco. E’ vero che ancora non è arrivata la vittoria, ma questa volta la squadra recupera dopo essere andata sotto", si accoda La Nazione; "Un altro pareggio, ma questo è pesante perché non era semplice rimontare. La Viola di qualche settimana fa si sarebbe appassita. Va sistemata la difesa, il carattere si vede", aggiunge il Corriere dello Sport. In controtendenza, invece, il Corriere Fiorentino: "Ci vorrà molta pazienza per uscire, chissà mai quando, dal tunnel. La Fiorentina gioca venti minuti, che sono veramente pochi, e rimane ultima".

Le pagelle di Vanoli in Fiorentina-Juventus:

La Gazzetta dello Sport, 6

Corriere dello Sport, 6

Tuttosport, 6.5

Corriere Fiorentino, 6

La Nazione, 6.5

la Repubblica, 6.5